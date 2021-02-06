«يربط القاهرة بالعاصمة والمحافظات».. تفاصيل تأسيس مركز النقل المتكامل

اهتمت الدولة في السنوات الماضية بمشروعات النقل الكبرى، حتى بلغ إجمالي تكلفة هذه المشروعات في إطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من (2014 – 2024) 1.1 تريليون جنيه، وتنوعت هذه المشروعات بين طرق وكبارى، وافتتاح محطات جديدة في مترو الانفاق، وتحديث السكة الحديد.ومن أهم هذه المشروعات مشروع مركز النقل المتكامل الذي تفقده الرئيس أمس الجمعة، ولكن ما قصة هذا المشروع وأهميته، ومتى بدأت مصر في تنفيذه، الدستور عرضت القصة الكاملة في السطور التالية.شهدت السنوات الماضية اهتمام كبير من الدولة بمشروعات النقل والتي تعد أساس أي استثمارات تسعى الدولة لجذبها، أسامة عقيل أستاذ الطري رأى أن الاهتمام بمشروعات الطرق في مصر غير مسبوق.وتابع أن الدراسات التي تمت من قبل البنك الدولي تشير إلى أن مصر تخسر في الاختناقات المرورية في القاهرة الكبرى في السنة الواحدة 50 مليار جنيه، وحل المشاكل المرورية في القاهرة يساعد على ينقذ جزء كبير من الـ 50 مليار جنيه الخسائر، موضحًا أن الدولة لم تهتم فقط بمشروعات الطرق في القاهرة الكبرى وإنما نفذتها في جميع المحافظات.وتابع في تصريحات إعلامية، أن الطرق الجديدة ربطت أرجاء الدولة ببعضها البعض ضمن شبكة الطرق القومية، وكان آخرها مشروع النقل المتكامل.ويتم تنفيذ مشروع النقل المتكامل على مساحة ٣٠٠ فدان، ويقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي.ويتميز المشروع بموقع جغرافي يتوسط محاور ربط الطرق الرئيسية للجمهورية، بالإضافة إلى قربه من مطار القاهرة الدولي وذلك ليساعد على سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية ويساعد على تقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة وسهولة وتوفير وقت الرحلات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة علي البيئة.ورأى محمد الصادق،استشاري الطرق، أن اختيار هذا الموقع متميز لأنه يقع بالقرب من الطريق الدائري وطريق السويس والذي يضم 9 حارات في كل اتجاه، مشيرًًا أن طريق السويس له أهمية خاصة، لأنه سيربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي أوشكت على الافتتاح.وأضاف أن الموقف سيخدم قطاع كبير لأنه سيتم ربطه بمطار القاهرة، ويضم مواقف نقل إقليمي ودولي ومناطق تقديم خدمات تضم مطاعم وغيرها، بالإضافة إلى ورش لصيانة عربات المترو، وتم اختيارها في هذا المكان لأن الموقف مقام على 300 فدان.ويقدم المركز الجديد خدمات كثيرة للركاب حيث يوجد به محطة دولية للحافلات العابرة للحدود، ويشمل أكبر موقف إقليمي للمحافظات، ويحتوي على مركز تجاري كبيرمول، ومجمع إداري لإدارة المركز ككل، ويتضمن مناطق ترفيهية، والعديد من المطاعم لسد حاجة المسافرين بالإضافة إلى فندق داخل مركز النقل.ووجه الرئيس السيسي بأن يتضمن مركز النقل الجماعي بمحطته الدولية كافة الخدمات على أحدث مستوى بقدرة استيعابية كبيرة ليتكامل مع التطوير الذي تم مع شبكة الطرق المحيطة به وذلك لإستيعاب الحركة المرورية من وإلى المركز، حيث تم تطوير طريق السويس ليصبح بعرض ٩ حارات مرورية لكل إتجاه، وكذلك إنشاء الطريق الداعم للطريق الدائري ليصبح بإجمالي عدد ۸ حارات مرورية لكل إتجاه، فضلًا عن إنشاء طريق جديد للربط بين الطريق الدائري وطريقي السويس ومحور محمد نجيب.ويتوسط المركز محاور ربط الطرق الرئيسية، حيث يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الدائري أمام مطار القاهرة الدولي.