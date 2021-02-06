«مشروع قانون لترخيص عمل السايس».. هل يقضي على «الركينة» في مصر؟

استفحلت ظاهرة "الركينة" في غالبية مدن ومحافظات مصر لاسيما بالمناطق التي تكتظ بالسكان، إذ انتشر المتسولون في أماكن الانتظار المصرح بها في الشوارع العامة وسيطروا عليها، فقد صار الأمر جبرًا على سائقي السيارات دفع نقود لهؤلاء، فضلا عن وقوع العديد من الحوادث بسبب رفض البعض لدفع الإتاوة، الأمر الذي جعل النائب ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، يتقدم بمشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في محافظات مصر.يستهدف مشروع القانون تقنين أوضاع ساحات الانتظار، والقضاء على ظاهرة بلطجة "الركينة" الذين سمحوا لأنفسهم فرض إتاوات على السيارات والمركبات المختلفة وتربحوا من هذا دون حق، وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يناقش الحصول على رخصة لمزاولة نشاط "السايس".في سياق ذلك، ترصد "الدستور" في تقريرها آراء المواطنين حول مشروع القانون المقدم لوضع حلول للحد من ظاهرة "السايس"، التي أصبحت ستارًا للبلطجة والتسول في الشوارع للحصول على الأموال.محمود السيد، موظف ثلاثيني، قال إنه يقطن بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، ومن المعروف أن تلك المنطقة تعاني من أزمة التكدس والزحام المروري؛ الأمر الذي يؤثر على "ركنة العربية" في منطقة آمنة.وأضاف السيد: " السُياس يسيطرون على المنطقة بأكملها، حتى العمارة اللي أنا عايش فيها دايما يضعوا حواجز في محيطها لمنع أي شخص من الركنة، ودا سبب الكثير من المشاكل، لأن سكان العمارة كذا مرة يتجمعوا ومرة يتكلموا بالحسنى ومرة بالعنف".وتابع السيد، أنه يتمنى أن يكون مشروع القانون الجديد الخاص بتقنين أوضاع "الركنة" في مصر يضمن حقوق المواطنين؛ وتخصيص أماكن لاصطفاف السيارات آمنة دون وجود سُياس.أما حسن مسعود، يعيش في مصر القديمة وتحديدًا بمنطقة المنيل، أكد أنه يعني دائمًا من الركنة التي تمثل أزمة كبير بالنسبة له، لاسيما وأنه يعمل في وسط البلد.قال مسعود: " أنا بعاني من أزمة الركنة في كل مشوار أو مكان بروحه بالعربية، حتى لو هركن في الشوارع الجانبية المسموح فيها الركنة بدون مخالفة، بلاقي الركينة مقسمين الشارع على نفسهم، ولو مدفعتش مش هتركن أو هتنزل تلاقي عربيتك مكسور فيها مراية أو الكاوتش نايم".وتابع مسعود أنه يتمنى وضع حد لتلك الظاهرة التي تفشت وتتسم بالبلطجة للتربح والحصول على الأموال، فمن الضروري تفعيل قانون يضمن حق أصحاب السيارات حتى لا يتضرر المواطنين من "السياس" أكثر من ذلك.