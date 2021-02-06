السيسى يؤكد أمام الاتحاد الإفريقى ضرورة تطوير البنية التحتية القارية لتحقيق التكامل

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر الفيديو كونفرانس، في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس ألقى كلمة أمام القمة الإفريقية، ركز سيادته خلالها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.كما تطرق الرئيس إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الإفريقي، فضلًا عن تأكيده على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشددًا في هذا السياق على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الإفريقية 2063.كما حرص الرئيس على التوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب إفريقي "سيريل رامافوزا" على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وذلك أثناء رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد الإفريقي، معربًا سيادته عن الثقة في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.