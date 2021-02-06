تداول أكثر من 5 ملايين طن بضائع عامة بموانئ البحرالأحمر خلال 2020

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 5 ملايين و30 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال العام الماضي 2020.وسجلت الواردات 3 ملايين و30 ألف طن بنسبة زيادة 34% عن الواردات خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت مليوني طن، كما سجلت الصادرات تفوقا عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي بنسبة زيادة 8 %، وتركزت الزيادة بميناءي سفاجا والسويس.وشهد ميناء سفاجا تداول 3 ملايين و845 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية صادر بلغت مليونين و158 ألف طن والوارد بلغ مليونا و687 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 273 ألف طن بضائع بكمية صادر 163 ألفا ووارد 110 آلاف طن.فيما شهد ميناء نويبع تداول 237 ألف طن بكمية صادر 195 ألفا ووارد 42 ألف طن، كما استقبل ميناء الزيتيات 161 ألف طن بروبلين وتم تصدير 514 ألف طن فوسفات من ميناء الحمراوين.وقامت الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لدعم الصادرات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع لأعمال الصادرات والواردات بالموانيء التابعة مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" أثناء عمليات الشحن والتفريغ والتزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات وتعقيم الشاحنات وعدم تخزين السلع داخل الميناء والعمل على تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالموانئ.