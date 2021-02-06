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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

في ذكرى ميلاد زوجة هتلر.. حكايات زيجات انتهت خلال ساعات

السبت 06/فبراير/2021 - 03:42 م
زوجة هتلر
زوجة هتلر
زينب صبحي
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"إيفا آنا باولا براون"، فتاة ولدت لأسرة متوسطة الحال حكم عليها القدر أن تكون زوجة أشهر زعماء النازية في العالم أدولف هتلر، الذي كانت تتعامل معه خلال عملها مساعدة للمصور الخاص بالحزب النازي، لكنه لم يلتفت لها.

جاءت إليها فكرة الشروع في الانتحار للفت نظر أدولف، في يوم الـ10 أو 11 من أغسطس 1932، أطلقت النيران على صدرها، وبالفعل حصلت على ما تريد بعد تماثلها للشفاء تزوجا يوم 29 إبريل 1945 بيوم واحد، لتكون مدة زواجهما لم تتجاوز الـ 40 ساعة.

لم تكن "إيفا" السيدة الوحيدة التي لم يدم زواجها إلا لساعات قليلة، بعضهم كان بسبب مشاكل عائلية والبعض الآخر هرب من الشعور بالمسؤولية.

تركني بعد كتب الكتاب وطلقني غيابيًا
كأي فتاة كانت تعلم بفارس الأحلام يحملها على حصانه الأبيض ويفر بها بعيدًا عن العالم؛ لتعيش معه حياة هانئة؛ لكن هذا الحلم أسقط فريدة حسن شابه في الثلاثين من عمرها من عنان السماء.

أحبّت فريدة أحد زملائها في العمل، الذي قضى الأعوام أملًا في كسب قلبها وبعد عامين من الارتباط، قرر التقدم لخطبتها، وبعد عام كامل بدأت مراسم الزواج فكتب كتابهم.

قالت فريدة لـ" الدستور"، إنها كانت تأمل أن يكون عوضها عن كل لحظات الأسى التي شهدتها بسبب تأخر زواجها:" كنت أحبه ولا أريد غيره".

لكنها استيقظت في صباح 10 يناير 2019، لتجده قد حظرها من على مواقع التواصل الاجتماعي، وارسل لها رسالة واحدة، أخشى ألا نكون زوجين ناجحين ستصلك ورقة طلاقك عما قريب، لتكون قد تزوجت لأقل من 24 ساعة.

أصبت بالصدمة، دخلت في نوبة بكاء هستيرية ما جعلها تسقط في براثن الاكتئاب، لتجلس لمدة عام كامل طريحة الفراش في أحد المصحات النفسية:" الخذلان أسوأ شعور يضرب القلب".

5 آلاف جنيه سبب طلاقي
شوار العروسة أكبر أزمات الزواج التي يعاني منها الأهالي خلال التجهيزات، حاولت خلال هذه الفترة حاولت نعمة محمود، التخفيف عن كاهل والدها وخطيبها، لكن الأزمات المادية وقفت حائلًا في وجهها.

5 آلاف جنيه كانت قيمة شاشة تلفاز كان يرغب زوجها في اقتنائها بشقته السكنية لكن ضيق حال والدها، أفقدها القدرة على جلبها؛ لكنها كانت تتمنى أن تحل الأزمة بعد عقد قرانهما.

عقد القران في صباح 4 أكتوبر الماضي وكان مقررًا إقامة الزفاف خلال أيام وفي مساء ذات اليوم، تحدث زوجها مع والدها بشأن شاشة التلفاز، فأخبره الأخير أنه لا يوجد لديه نية للشراء، ليدخل الزوج في حالة من الغضب وهم يسب والد الفتاة واصفه بالنصاب، على حد قولها، فقررت نعمة الخروج عن صمتها، ونزعت الهاتف من يد والدها؛ لتخبره أنها لا تريد أن تكمل حياتها معه، طالبة الطلاق فجاء المأذون وعقد مراسم الطلاق في منتصف الليل.

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