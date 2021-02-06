أبطال «المال والبنون» ضيوف «واحد من الناس»

في حلقة خاصة اليوم السبت في العاشرة مساء من برنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، للحديث عن ذكرياتهم وكواليسهم الفنية، مع نجوم مسلسل "المال والبنون" في ضيافة الدكتور عمرو الليثي، وكواليس عمل درامي من أشهر الأعمال في تاريخ الدراما التليفزيونية.ويتحدث النجوم خلال الحلقة عن تفاصيل ومعلومات جديدة عن المسلسل الذي مازال يعيش في وجدان المشاهدين والمشاهد التي أصبحت قطعة من ذكرياتنا، وشخصيات العمل الذين نذكر أسمائهم وحكاياتهم المثيرة.حيث يستضيف البرنامج الفنانة رجاء حسين والفنان رشوان توفيق والفنانة سلوى عثمان والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف ومايسترو العمل المخرج الكبير مجدى ابو عميرة.