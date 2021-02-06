رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يصرف مكافأة مالية للأطقم الطبية بحميات منوف (صور)

السبت 06/فبراير/2021 - 03:40 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
طباعة
قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه للأطقم الطبية العاملين بكورونا بمستشفى حميات منوف تقديرًا لدورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا، كما وجه وكيل وزارة الصحة بإعداد خطاب لوزيرة الصحة لاستغلال أماكن الفضاء الغير مستغلة بالمستشفى.

جاء ذلك خلال تفقده مركز تلقي لقاح فيروس كورونا بمستشفى حميات منوف للوقوف على الاستعدادات النهائية ومدى جاهزيته تمهيدًا لبدء تلقى المواطنين للقاح، والذى تم تخصيصه من قبل وزارة الصحة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالبدء في تنفيذ خطة توزيع لقاح كورونا، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى ووكيل وزارة الصحة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب عن دائرة منوف السادات.

وتفقد محافظ المنوفية التجهيزات الطبية للاطمئنان على مدى توافر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للتشغيل وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من نقل العدوى، كما تابع المحافظ تفقد المسارات المقرر أن يمر بها متلقي اللقاح بالمركز بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، شمل التفقد غرف المنطقة الإدارية والمراجعة والبيانات والتسجيل وغرفة الموافقة المستنيرة وغرفة الجرعة الأولى وكذا غرفة الملاحظة بعد تلقى الجرعة، وأكد المحافظ على ضرورة تنظيم سير العمل بالمركز والتشديد على حسن استقبال ومعاملة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأنه سيتم تسجيل كافة البيانات وذلك من خلال ميكنة كافة مراكز تلقى اللقاح وإدراجها بمنظومة التشغيل التي تربط بين الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل والخط الساخن للوزارة وأماكن تلقى جرعات اللقاح، مشيرًا إلى أن المركز على أتم الاستعداد للتغشيل لحين ورود توجيهات من وزارة الصحة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على توفير كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه لا يدخر جهدًا في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدا أهالي وأبناء المحافظة الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

موضوعات متعلقة

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

ضبط شبكة دعارة تديرها 4 سيدات ورجل بالغردقة

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

وزير الصحة الأسبق يكشف سر الضجة وراء فيروس «نيباه»

الصور

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

حكايات متطوعين لتنظيف مقام «على زين العابدين» في ذكرى مولده (صور)

الأكثر قراءة

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

مصدر أمنى ينفى وفاة 4 نزلاء داخل أحد السجون بفيروس كورونا

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الصين تضيف أكثر من 500 نوع إلى قائمة حماية الحياة البرية

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

محاضرات تثقيفية وورش حكى بثقافة الوادى الجديد

بدء حفل توقيع كتاب «تاريخنا التشريعي» لـ خالد قنديل بحزب الوفد

كتابة الفيتشر.. محاضرة ضمن فعاليات ورشة «التحرير الصحفي»

القوافل الثقافية للمسرح المتنقل تجوب قرى الصعيد بأسيوط