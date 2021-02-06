بدء حفل توقيع كتاب «تاريخنا التشريعي» لـ خالد قنديل بحزب الوفد

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل توقيع كتاب "تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد 1924 -1952" تأليف الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد.جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة رفيعة المستوى.وفي كتابه الصادر حديثًا عن مركز الأهرام للترجمة والنشر، «تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد (1924- 1952)»، يقدم الدكتور خالد قنديل محاولة لرصد ملامح تجربة تشريعية طويلة لحزب الوفد، وعن حماسه لهذا الطرح يقول: «أرى أن هذا الطرح جهد مبدئي يحتاج إلى جهود بحثية أخرى لإثراء المكتبة المصرية والعربية، وحتى يتعرف شباب الأمة، على نذر يسير من تاريخ حزب عريق، تصدى على مدار تاريخه الطويل، لمهمة تحقيق مصالح الشعب المصري، وتطلعاته السياسية والاجتماعية»، وقدم خلال هذه المسيرة الحافلة تضحيات جسامًا في مختلف ساحات الإنجاز.