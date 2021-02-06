محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، رئيس الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو اللواء محمد عاشور ومجلس إدارة الاتحاد، ويوسف عزام رئيس منطقة بورسعيد، والكابتن محمد توما نقيب الرياضيين، وذلك بديوان عام المحافظة.وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى اتحاد الكونغ فو على اختيار بورسعيد لإقامة بطولة أبطال البحر المتوسط للووشو كونغ فو لجميع المراحل (ساندا - أساليب) بمشاركة ٢٧محافظة وأكثر من ألف لاعب ولاعبة على مدار ٣ أيام من ٤ حتى ٦فبراير، وذلك بالمدينة الرياضية.وأشار المحافظ إلى أهمية استقبال هذه البطولات الرياضية على أرض المحافظة لما لها من مردود إيجابى على جميع الأنشطة والمجالات، لافتا إلى أن بورسعيد نجحت في تنظيم العديد من البطولات المحلية والعالمية على أرضها وذلك لما تمتلكه المحافظة من مقومات وبنية رياضية تؤهلها لاستضافة العديد من البطولات.وأكد المحافظ على أن المحافظة توفر كافة التسهيلات والإمكانيات التي تساعد على نجاح أي فعالية تقام على أرضها.