محمد ضياء يطرح برومو «إحساس جديد» استعدادًا لطرحه في عيد الحب

طرح الموسيقار محمد ضياء برومو أحدث كليباته الغنائية بعنوان «إحساس جديد» على قناته على منصة الفيديوهات العالمية "يوتيوب".الأغنية عبارة عن دويتو غنائي يجمع بين محمد ضياء وندى مدحت، من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع محمد ضياء، والكليب مونتاج وإخراج محمد مختار.وصرح الفنان محمد ضياء انه يعود بعد غياب بأغنية جديدة سيتم طرحها في عيد الحب الأسبوع المقبل، ويشاركه في الديو الفنانة الصاعدة ندى مدحت، وهي من اكتشافه فهي موهبة سيكون لها شأن كبير في الوسط الفني في مصر والوطن العربي في المستقبل القريب.وأضاف ضياء: أغنية «إحساس جديد» هي تجربة رومانسية تجمع بين صوت الشجن الرزين وصوت الشباب الطموح ويتمنى ان تنال اعجاب الجمهور وقت نزولها.الجدير بالذكر ان اخر ديو قدمه الموسيقار محمد ضياء هو «دنجوان وفقري» مع المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.