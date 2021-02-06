إحباط عمليتين إرهابيتين بالعاصمة البحرينية

تمكنت الأجهزة الأمنية البحرينية، بالتعاون مع جهاز المخابرات بالمملكة، من إحباط عمليتين إرهابيتين استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص, بمحافظة العاصمة البحرينية.وذكرت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان لها اليوم السبت: "بعدما تمكنت فرق إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين، من صباح الأربعاء 3 فبراير 2021، تنفيذًا لغرض إرهابي، وبعد تأمين الموقعين، وقيام طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى بإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، تم مباشرة أعمال البحث والتحري، والتي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية".ووفقًا لبيان، أظهرت التحريات الأولية أن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المذكورين بعد الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين عدد منهم.وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.