النمسا تتسلم 36 ألف جرعة من لقاح «استرازينكا» المضاد لكورونا

أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، اليوم السبت، استلام 36 ألف جرعة من لقاحكورونا"استرازينكا" كدفعة أولى، وسيتم تلقي 700 ألف جرعة في نهاية مارس المقبل.وأوضحت تانر فى تصريحات اليوم السبت، أن اللقاح سوف يتم إنتاجه بالتعاون مع ثلاثة مصانع دواء فى النمسا وسيتم توزيعه على مراحل متتالية، منوهة بدور القوات المسلحة المحوري في توزيع اللقاح والتعامل مع الأزمة.وأكدت تانر أنه وفقًا لخطة التطعيم سيتم إعطاء لقاح "استرازينكا" في البداية للمرضى المعرضين لمخاطر عالية.