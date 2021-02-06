كتابة الفيتشر.. محاضرة ضمن فعاليات ورشة «التحرير الصحفي»

ألقى الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير مؤسسة الأخبار اليوم، محاضرة تضمنت العديد من العناصر، ضمن فعاليات الورشة التدريبية "التحرير الصحفي" التي تنفذها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين عبر تقنية البث المباشر.قال السعيد: يلتبس الأمر كثيرًا ويحدث خلط بين كتابة الفيتشر الصحفي وعرض الحالات الإنسانية، ولكن في واقع الأمر أن الفيتشر ما هو إلا فن راقِ من الكتابة الصحفية، يعتمد في مقامه الأول على التوثيق والدقة والموضوعية، ممزوجًا بفنون الكتابة الأدبية ليرسم للمشاهد صورًا من مشاهد واقعية تخلع عن الأخبار صرامتها لترتدي عباءةً إنسانية يُضفي عليها طابع العاطفة.وأضاف السعيد: لا تخلو أي صحيفة أو موقع إخباري من موضوعات الفيتشر التي يفضلها الكثير من الصحفيين للتجديد والابتكار بعيدًا عن النمطية، فهو فن كتابة القصة ضمن تقنيات السرد الروائي لتبسيط الموضوعات وبيان سياقها الزمني والمكاني، ويُستخدم في أدبيات الصحافة للدلالة على الموضوعات الصحفية التي لا تتقيد بالأحداث الجارية ولا تقتصر على الأطراف الفاعلة أو التقليدية التي تتناولها الأخبار، بل تهتم بالأبعاد الإنسانية ولا تستخدم أسلوب الهرم المقلوب أو الأسلوب الإخباري، ولكن تميل الي توظيف المهارات الأدبية، فهي قد تكون قصة إنسانية أو بروفايل أو جانب إنساني أو طريف يستعين بقوالب فنية تقدم الحدث الدال.