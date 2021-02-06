رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كتابة الفيتشر.. محاضرة ضمن فعاليات ورشة «التحرير الصحفي»

السبت 06/فبراير/2021 - 03:34 م
الدكتور أسامة السعيد
الدكتور أسامة السعيد
ايهاب مصطفى
طباعة
ألقى الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير مؤسسة الأخبار اليوم، محاضرة تضمنت العديد من العناصر، ضمن فعاليات الورشة التدريبية "التحرير الصحفي" التي تنفذها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين عبر تقنية البث المباشر.

قال السعيد: يلتبس الأمر كثيرًا ويحدث خلط بين كتابة الفيتشر الصحفي وعرض الحالات الإنسانية، ولكن في واقع الأمر أن الفيتشر ما هو إلا فن راقِ من الكتابة الصحفية، يعتمد في مقامه الأول على التوثيق والدقة والموضوعية، ممزوجًا بفنون الكتابة الأدبية ليرسم للمشاهد صورًا من مشاهد واقعية تخلع عن الأخبار صرامتها لترتدي عباءةً إنسانية يُضفي عليها طابع العاطفة.

وأضاف السعيد: لا تخلو أي صحيفة أو موقع إخباري من موضوعات الفيتشر التي يفضلها الكثير من الصحفيين للتجديد والابتكار بعيدًا عن النمطية، فهو فن كتابة القصة ضمن تقنيات السرد الروائي لتبسيط الموضوعات وبيان سياقها الزمني والمكاني، ويُستخدم في أدبيات الصحافة للدلالة على الموضوعات الصحفية التي لا تتقيد بالأحداث الجارية ولا تقتصر على الأطراف الفاعلة أو التقليدية التي تتناولها الأخبار، بل تهتم بالأبعاد الإنسانية ولا تستخدم أسلوب الهرم المقلوب أو الأسلوب الإخباري، ولكن تميل الي توظيف المهارات الأدبية، فهي قد تكون قصة إنسانية أو بروفايل أو جانب إنساني أو طريف يستعين بقوالب فنية تقدم الحدث الدال.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

السيسى يؤكد أمام الاتحاد الإفريقى ضرورة تطوير البنية التحتية القارية لتحقيق التكامل

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

المصيلحي: بدء عمل البورصة السلعية مع موسم القمح

الصور

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

حكايات متطوعين لتنظيف مقام «على زين العابدين» في ذكرى مولده (صور)

الأكثر قراءة

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

مصدر أمنى ينفى وفاة 4 نزلاء داخل أحد السجون بفيروس كورونا

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الصين تضيف أكثر من 500 نوع إلى قائمة حماية الحياة البرية

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

محاضرات تثقيفية وورش حكى بثقافة الوادى الجديد

بدء حفل توقيع كتاب «تاريخنا التشريعي» لـ خالد قنديل بحزب الوفد

كتابة الفيتشر.. محاضرة ضمن فعاليات ورشة «التحرير الصحفي»

القوافل الثقافية للمسرح المتنقل تجوب قرى الصعيد بأسيوط