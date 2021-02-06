محاضرات تثقيفية وورش حكى بثقافة الوادى الجديد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث عقد قصر ثقافة موط ندوة بعنوان "المخدرات ورحلة مخزية ونهاية مؤسفة" دارت حول أضرار المخدرات، وما هى أنواعها وتأثيرها على الشباب وكيفية مواجهة ظاهرة الإدمان.كما نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة عدة أنشطة، منها ورشة أشغال يدوية لعمل مفارش من الصوف.بجانب محاضرة ثقافية بعنوان "معالم وآثار الوادى الجديد" حاضرها محسن عبدالمنعم، وتناول فيها معنى السياحة وأهميتها وأهم المناطق والمعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة ولقاء أدبي من نادى الطفل.يواصل بيت ثقافة المنيرة فعاليات الورشة الفنية لتدوير مخلفات البيئة بجانب، مناقشة "لكتاب سيكولوجية الإلهام" من تأليف يوسف ميخائيل أسعد، كما قدم بيت ثقافة بلاط ورشة حكى عن "تعزيز السلوكيات الحميدة للأطفال وحب الآخرين"، وعن العادات والتقاليد فى القرية قدم بيت ثقافة الراشدة ورشة حكى، وقدم بيت ثقافة صنعاء وناصر الثورة ورش رسم للأطفال.أعدت مكتبة شرق بولاق ومكتبة الطفل والشباب ببغداد مجلات حائط متنوعة، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة محاضرة بعنوان "دور المدرسة فى التصدى لظاهرة التنمر"، حاضرها سيد عكاشة وتحدث فيها عن معنى التنمر ودور المدرسة للتصدى لمشكلة التنمر بين الطلاب، كما قدمت فرقة التلقائيين للفن الشعبي بالفرافرة عرضًا فنيًا، حيث قدموا كوكتيل من الأغانى التراثية المتنوعة.