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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

القوافل الثقافية للمسرح المتنقل تجوب قرى الصعيد بأسيوط

السبت 06/فبراير/2021 - 03:27 م
القوافل الثقافية
القوافل الثقافية للمسرح
ايهاب مصطفى
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامج ثقافى فنى متكامل بفرع ثقافة أسيوط على مدار ثلاثة أيام متتالية بقرية بنى زيد الأكراد مركز الفتح من خلال قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر.

حيث بدأ اليوم الأول بعقد أمسية شعرية في حب الوطن لنخبة من كبار الشعراء والأدباء وهم الشعراء احمد الشافعى، سامية ربيع، وليد حشمت، كما أقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان "عظماء من بلدنا" حاضرها الدكتور ناصر عبدالراضى.

وقدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية عرضا فنيًا بالإضافة إلى عرض فني لفرقة التخت الشرقي بقيادة المايسترو حسام حسني ومصطفى المري.

وقدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط النور للمكفوفين اسكتش مسرحي بقيادة المخرج محمود عيد، بحضور رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، ومدير عام الثقافة بأسيوط، ومدير عام الإقليم.

شهد اليوم الثاني من القافلة أمسية شعرية لأدباء أسيوط ومنهم الشعراء شرقاوي عبد العليم، سيد عبد الرازق، خالد فاروق عبود تباري، وقد الأدباء بقصائدهم الإبداعية، كما أقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان "عيد الشرطة فخر مصري" لأحمد مصطفى.

بالإضافة لعرض فني لفريق كورال أطفال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد والذي قدم مجموعة من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور.

وفى الختام قدم عرض لفيلم وثائقي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب ملتقى ثقافي بعنوان "إنجازات الرئيس" قدمتها الدكتورة أسماء عبدالرحمن أستاذ بكلية الآداب جامعة أسيوط، كما عقدت أمسية شعرية شارك بها كبار أدباء الصعيد منهم الشعراء محمود فرغلى، عطية ابو حراز، فتحي سليمان.

قدم الأمسية الشاعر محمد شافع بالإضافة إلى عرض فني لفرقة التخت الشرقي بقيادة المايسترو حسام حسني والتي قدمت العديد من التابلوهات التراثية التي نالت إعجاب الجمهور

جدير بالذكر أن القوافل الثقافية للمسرح المتنقل تواصل فعالياتها بقرى الصعيد الثقافى بأسيوط، بقرية علوان في الفترة من ٧ فبراير وحتى ٩ فبراير الجاري وبقرية رزقة الدير المحرق بالقوصية في الفترة من ١٥ فبراير وحتى ١٧ فبراير الجاري.

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