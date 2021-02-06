28489 إجمالي إصابات كورونا في السنغال

سجلت وزارة الصحة السنغالية، 383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد إجراء 3 آلاف و29 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 28 ألفا و489 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم السبت - أن 219 حالة تماثلت للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 23 ألفا و292 متعافيا، مشيرة إلى تسجيل 9 حالات وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 673 حالة.