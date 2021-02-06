1333 إصابة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، 1333 إصابة جديدة، و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكر بيان لوزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 422 ألفا و522 حالة، تعافى منها 400 ألف و851 حالة.. بينما توفي 7994 حالة.وأضاف البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 1592 حالة منهم 302 حالة في وحدات العناية المركزة، مشيرا إلى أن 285 ألفا و107 أشخاص تلقوا التطعيم المضاد لكورونا.وأوضح أن الإصابات الجديدة بين الولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: بورجنلاند 51، وكارينثيا 114، والنمسا السفلى 273، والنمسا العليا 246، وسالزبورج 94، وستيريا 208، وتيرول 98، وفورارلبرج 51، وأخيرا العاصمة فيينا 198 حالة.