مطران الكاثوليك على رأس وفد كنسي بكلية البنات بالأزهر فى الأقصر

قالت الكنيسة الكاثوليكية، إنه تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للأخوة الإنسانية وتذكار توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التى وقعها قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، قام الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بتلبية دعوة كلية البنات بجامعة الأزهر فرع طيبة.وأضافت الكنيسة، تخلل اللقاء كلمة أحمد سيد إبراهيم عميد الكلية الذى رحب بالحضور وقدم كلمة عن الأخوة الإنسانية، ثم كلمة للأنبا عمانؤيل، والتى أسهب فى توضيح ما جاء فى الوثيقة من قيم ومبادئ تدل على المحبة والأخوة الإنسانية، ثم كلمة للدكتور عبد الحميد الضوى مستشار رئيس جامعة الأزهر سابقا وعميد الكلية الأسبق بعنوان الديانات السماوية.وألقى الدكتور عبدالوهاب فكرى وكيلة الكلية والذى ثمن ما جاء بالوثيقة من حث على نشر السلام والحب والإخاء، وفي ختام اللقاء قام عميد الكلية إبراهيم بتسليم درع المحبة والإخاء للأنبا عمانوئيل وسط.وحضر اللقاء وفد من الكنيسة متمثلا في الأب ماركو ناجى وكيل عام المطرانية، والأب شنودة نصيف، والأب ملاك ناجى، والأب يوسف ميخائيل.