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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معرض «ديارنا» للأسر المنتجة بالأقصر يختتم فعالياته

السبت 06/فبراير/2021 - 03:16 م
معرض ديارنا
معرض ديارنا
هدى الأمير
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يختتم معرض «ديارنا» للأسر المنتجة بمحافظة الأقصر، مساء اليوم فعالياته، حيث تنظمه وزارة التضامن تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ويفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا.

يقام معرض «ديارنا» بالأقصر في ساحة أبو الحجاج، وهي إحدى المناطق الأثرية التي تتمتع بها محافظة الأقصر ويقام على مساحة 1200 متر ويشارك فيه 85 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة، ويمثلون عشر محافظات هي «القاهرة- المنوفية- الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء - جنوب سيناء».

ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية وخوص ومنتجات غذائية ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة والزي السيناوي، بالإضافة إلى المنتجات التى تمير محافظات «قنا-سوهاج- أسوان- الأقصر».

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، أكدت أن معرض «ديارنا» يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة وعرض منتجاتهم المتنوعة، بما يساهم في دعم الصناعات الحرفية، مؤكدة أن الوزارة تواصل سياستها المتعلقة بالتمكين الاقتصادي عبر خلق أسواق جديدة، وتشجيع العارضين على المشاركة فى المعرض والترويج لمنتجاتهم.

وأضافت نيفين القباج أن المعرض ينطلق وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم مراعاة التباعد الاجتماعي داخل المعرض، من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض، كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم وتطهير المعرض 3 مرات يوميا.

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