بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عن استلام جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة ‪"‬سينوفارم"، والتي تم إرسالها من وزارة الصحة وتوزيعها على مستشفيات "عزل أبوتيج، الصدر، الحميات"، لبدء تطعيم الأطقم الطبية العاملين بتلك المستشفيات تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأضاف حافظ، في بيان، أنه جارِ استكمال تلقي الأطقم الطبية للقاح وفقا لخطة وزارة الصحة، لافتا إلى أنه يتم إعطاء جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم التي تتلقى اللقاح، حيث يتم تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.وأوضح أن آلية تلقي الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل بها، ثم إطلاعه على الموافقة المستنيرة وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له وتسلميه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة،‪ ‬في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة‪.‬ومن جهته، أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن مديرية الصحة بالمحافظة واصلت تقديم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات عزل أبوتيج والصدر والحميات، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد‪.‬