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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (صور)

السبت 06/فبراير/2021 - 03:14 م
وزير النقل
وزير النقل
علا غزال
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أجرى اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اليوم، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) "السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان"، والذي يمتد بطول 90 كم ويشتمل على 16 محطة ومخطط افتتاح مرحليتيه الاولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الادارية 1) والثانية (من محطة العاصمة الادارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2) في احتفالات أكتوبر 2021، وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 78%.

وتفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة حيث تابع معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمحطات والأنفاق والكباري وأعمال الورشة وأعمال تركيبات السكة، كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التصنيع للقطارات التي سيتم بالمشروع وعددها 22 قطارا، حيث من المخطط توريد أول قطارين في أغسطس 2021 لبدء أعمال التشغيل التجريبي.

وفي ختام جولته للقطار الكهربائي تفقد الوزير المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: "العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع" والذي يجري تنفيذ اعمال الرفع المساحي وأعمال الجسات تمهيدا لبدء أعمال التصميمات.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديد فى المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعة الانتقال والربط بين القاهرة والمدن الجديدة "العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة".

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