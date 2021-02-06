جامعة سوهاج تطلق المرحلة الثانية من «مسار جنوب الصعيد» الأربعاء

تنظم جامعة سوهاج صباح يوم الأربعاء القادم، مؤتمر إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مسار، والذى تنفذه "إنرووت" للتنمية بتمويل من الحكومة الهولندية، ويعطي خلاله الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إشارة إطلاق المشروع بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخـ مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء المؤتمر.وقال الدكتور أحمد عزيز، إن مشروع مسار يتسق مع رؤية مصر 2030 ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الأقتصاد المصري لتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحلي لمحافظات جنوب الصعيد.وأضاف عزيز، أن المشروع يساعد على خلق فرص عمل مناسبة لشباب الصعيد من خلال دعم الاقتصاد الإنتاجي في الجنوب وتعزيز مشاركة المرأة الصعيدية فى القوى العاملة.وذكر الدكتور هاني السلاموني، رئيس قطاع البرامج التنموية في "إنرووت"، أن المرحلة الثانية من مشروع مسار سوف تغطي محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وقنا من خلال تقديم الدعم الفنى للمشروعات الناشئة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتوعية بريادة الأعمال في جنوب صعيد مصر، وتنسيق الجهود المبذولة في بيئة ريادة الأعمال في مصر مع الجامعات الشريكة.وأضاف الدكتور أشرف عكاشة، مدير حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج، أن الجامعة شاركت مع "إنرووت" للتنمية في دراسة للقطاعات الاقتصادية وفرص الأعمال فى سوهاج، وسيتم عرض نتائج الدراسة خلال المؤتمر.وكشف الدكتور محمد عبدالله، مدير وحدة تنمية الأعمال بالجامعة، أن حلقة نقاشية سوف تعقد على هامش المؤتمر بمشاركة محافظ سوهاج ورئيس الجامعة، بالإضافة إلى ممثلين عن رجال الأعمال والمستثمرين في صعيد مصر، بالإضافة إلى المجالس التشريعية.وأوضح المهندس أحمد أمين، المدير الفني لمشروع مسار، أن المشروع يستهدف دعم 20 مشروعا ناشئا في كل محافظة من محافظات جنوب الصعيد، حيث سيتم تجهيز حاضنة أعمال مسار بجامعتي سوهاج والأقصر لاستقبال رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة في مارس 2021.