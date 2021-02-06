حقيقة تضرر سكان عقار بالجيزة من وجود جراج مخالف أسفل سكنهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية بشأن تضرر سكان أحد العقارات السكنية بمحافظة الجيزة من وجود جراج أسفل العقار محل سكنهم يسمح بمبيت سيارات نقل تحمل تانكات بها مواد بترولية.بالانتقال والفحص تبين أن "العقار- كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة"، وأن الطابق الأرضى يُستخدم كجراج لسيارات نقل مواد بترولية "دون ترخيص" ودون اتباع اشتراطات الدفاع المدنى الخاصة بنقل وتخزين المواد البترولية.. كما أمكن ضبط مالكى الجراج، وتبين أنهما "صاحب شركة لنقل المواد البترولية، شقيقه شريك بذات الشركة- مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام"، كما تم ضبط عدد (4) سيارات نقل إحداها محملة بـ(2.5) طن سولار.وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص، وأضافا بقيامهما بتجميع المواد البترولية "سولار" لتوزيعها على المخابز.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.