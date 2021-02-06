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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: الاحتلال اعتقل 456 فلسطينيا بينهم 93 قاصرا في يناير

السبت 06/فبراير/2021 - 03:07 م
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
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قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم السبت، إن إسرائيل اعتقلت خلال شهر يناير 456 فلسطينيا بينهم 93 قاصرا وثماني نساء.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة - القدس في تقرير "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر يناير 2021 نحو (4500) أسير".

وأوضح التقرير أن بين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية "(37) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (140) طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (450) معتقلا".

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال أشخاص دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري لهم.

وقالت المؤسسات في تقريرها "شهد العام المنصرم، وبداية العام الحالي ارتفاعا في أوامر الاعتقال الإداري، التي طالت النساء والأطفال وكبار السن، آخرهم الطفل الأسير والمريض أمل نخلة (17 عاما) المعتقل إداريا لمدة 6 أشهر".

وجاء في التقرير "تستمر سلطات الاحتلال في اعتقال الأفراد إداريا بذريعة ملف سري لا يمكن الإفصاح عنه، منتهكين حق المعتقل في معرفة التهم الموجهة ضده، ومنتهكين بذلك الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على التقرير.

ويتناول التقرير أوضاع بعض المعتقلين المرضى في السجون الإسرائيلية.

كما قال إن هناك 355 معتقلا فلسطينيا أصيبوا بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في مارس العام الماضي.

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