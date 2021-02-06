وزير الخارجية الموريتاني يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية

غادر وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، نواكشوط اليوم السبت متوجها إلى القاهرة؛ للمشاركة في أعمال الدورة الطارئة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.ويعقد وزارة الخارجية العرب اجتماعا طارئا بعد غد الاثنين، لبحث مختلف القضايا ذات الأهمية لمصالح الأمن القومى العربي وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها.ويعقد الاجتماع في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفا عربيا جامعا يحقق الحماية للأمن القومى العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.