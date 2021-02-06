محافظ الشرقية: معداتنا الهندسية جاهزة لتطوير قرى «حياة كريمة»

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اصطفاف المعدات الميكانيكية والهندسية والفنية من السيارات واللوادر والحفارات والقلابات التابعة للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق والعناصر الهندسية، بقياده الجيش الثاني الميداني، والمشاركة في تطوير 41 قرية الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة الحسينية، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، بأرض المحلج بمركز الزقازيق.وتفقد المحافظ والقيادات العسكرية المعدات المصطفة للتأكد من صلاحيتها والوقوف على جاهزيتها ومشاركتها في تطوير قرى مركز الحسينية، مؤكدًا على ضرورة الجاهزية التامة للمعدات وتفهم العناصر البشرية العاملة عليها لمهام عملهم أثناء تنفيذ الأعمال، والعمل بروح الفريق وتعاون كافة الجهات المعنية لانتهاز الفرصة المتاحة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لصالح أهالي وأبناء المحافظة.وأوضح محافظ الشرقية، أنه سيجرى تطوير وتأهيل القرى المختارة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي ورفع كفاءة الطرق والتعليم والكهرباء والوحدات الصحية والمنشآت الشبابية والكباري بما يضمن حياة كريمة لأهلها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم.وأكد أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة على أهبة الاستعداد ويعمل بكل طاقته لإنجاز المبادرة الرئاسية والتي تشمل تطوير 41 قرية بتوابعها وتقديم أفضل الخدمات لسكانها وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوي معيشتهم.وأشاد محافظ الشرقية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى لإحداث تنمية شاملة، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.