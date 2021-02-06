مساع أوروبية- أمريكية رفيعة المستوى لإحياء التعاون عبر الأطلسى

بعد التغيير السياسي في واشنطن، تعتزم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إحياء التعاون التقليدي الوثيق عبر الأطلسي.واتفق وزراء خارجية الدول الأربع على ذلك، خلال مؤتمر عبر الفيديو، مساء أمس الجمعة، حسبما ذكرت مصادر من وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت.وأضافت المصادر أن الوزراء أكدوا ضرورة مواجهة التحديات العالمية معا في المستقبل، مشيرة إلى أن أول تبادل معمق للآراء بين وزراء الخارجية الأوروبيين الثلاثة ونظيرهم الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتسم بأجواء بناءة ومفعمة بالثقة.وأوضحت المصادر أن المحادثات دارت حول البرنامج النووي الإيراني والتعامل مع الصين وروسيا وسياسة المناخ الدولية وجائحة كورونا.