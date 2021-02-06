أستاذ اقتصاد بألمانيا: عودة السياحة الألمانية لمصر في الصيف

كشف دكتور سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد والتسويق السياحي بجامعة فرانكفورت بألمانيا وعضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة، عن أن المؤشرات تؤكد أن استئناف الحركة السياحية من ألمانيا إلى مصر ستبدأ اعتبارا من بداية الصيف القادم، وخاصة أن هناك رغبة قوية من السائح الألماني بزيارة المقاصد المصرية ولكن تخوفات الإصابة من العدوى بفيروس كورونا تمنعهم من القيام بالسفر بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التى تفرضها الحكومة الألمانية على السفر.وأضاف البطوطي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المحكمة الإدارية العليا في برلين رفضت مؤخرا الدعاوى القضائية التي رفعها بعض منظمي الرحلات السياحية ضد وزارة الخارجية بخصوص تحذيرات السفر، لافتا إلى أن المحكمة قد وجدت أن الشكاوى المقدمة لا أساس لها من الصحة ولم تعترف بالقيود الفردية على حرية العمل للمدعين، وأكدت أن تحذيرات السفر ستقلل بحكم الواقع من فرص السوق للخدمات التي يقدمها أي شخص للرحلات إلى البلد المعني وتزيد من فرص السوق للخدمات التي يقدمها أي شخص للرحلات إلى بلدان أخرى، وبأن تحذيرات السفر لم تكن موجهة للأنشطة التجارية الخاصة بمقدمي خدمات معينة، لذلك لم تشكل تعديا على الحرية المهنية المحمية دستوريا.