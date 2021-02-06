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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدره الترند.. عمو فؤاد رائد أفكار الفانتازيا

السبت 06/فبراير/2021 - 03:00 م
فى بيتنا روبوت
فى بيتنا روبوت
هويدا سعيد
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تصدر مسلسل "فى بيتنا روبوت" محركات البحث جوجل حيث إنه حقق تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل، كما تصدر الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى بمشاركة عمرو وهبة، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وغيرهم.

كانت قصة الروبوت أول من قام بتجسيدها في السينما المصرية هو الفنان فؤاد المهندس، وكان أول عمل يتحدث عن الروبوت في السينما المصرية في فيلم "المليونير المزيف".

ويعتبر المهندس واحدًا من رواد الفانتازيا في مصر، إذ قدم عددا من الأفلام الخيال العلمي من بينهم

المليونير المزيف
قدم لنا فيلم المليونير المزيف بطولة فؤاد المهندس وشويكار وعبد المنعم مدبولي قصة شاب يحب الاختراعات ويتميز بالعبقرية، ويخترع روبوت اسمه مكمك يمتاز بصفات الإنسان الطيبة، بهدف مساعدة زوجته فى أعمال المنزل، وغيرها، وقدم شخصيته الفنان حسن مصطفى.

لم تكن قصة فيلم الربوت هي الفكرة الأولى للفنان فؤاد المهندس فقد كان يتميز بأعماله الخيال التي كانت سابقة لعصرة في ذلك الوقت، حيث يتم الآن تقديم أفلامه، لكن بطرق مختلفة.

فيلم أرض النفاق
مسعود أبو السعد موظف عادي متزوج، لكنه غير قادر على تغيير حياته، وبالصدفة يرى محل لبيع الأخلاق ويرى أن الأخلاق القبيحة قد نفذت فيقوم بشراء بعض أخلاق الخير، لكنه بعد أن عمل بها خسر كل شيء فيضطر إلى شراء بعض الأخلاق القبيحة مثل النفاق الذي يساعده على تولي أفضل المناصب.

فيلم العتبه جزاز " الشخصية الكارتونية"
يزاول أفراد شبكة تجسس نشاطهم في أحد الملاهي ويرأسها عباس الذي لا يرتاح لعميل المنظمة ماكس فيأمر أعوانه بقتله، يتردد عبد الحفيظ الشبيه بماكس علي الملهي ويتوهم أفراد الشبكة أنه لم يمت تستغل أجهزة الأمن ذلك فيطلبون من عبد الحفيظ التمادي في تمثيل دور ماكس حتي يعرفون أسرار الشبكة وتحركاتها وبالفعل تقع في قبضتهم، وفي حالة ترض عبد الحفيظ الي أي ازي تقول خطبيتة بتشغيل اغنية معينه فكان يطير.

عودة أخطر رجل في العالم

تدور أحداث الفيلم حول مفتاح موظف صغير في إحدى شركات التأمين الكبرى والتي تسعى للحصول على تأمين جوهرة المهراجا الهندي الذي وصل إلى مصر ونزل في الفندق الذي تعمل به ميرفت خطيبة مفتاح كمسئولة عن خزانة الفندق ومفتاحها، وفي نفس الوقت يعود إلى القاهرة مستر إكس أخطر رجل عصابات في العالم لمحاولة سرقة الجوهرة من المهراجا والذي يشبه مفتاح بدرجة كبيرة، تتطور الأحداث وتتفاقم بعد الخلط بين مفتاح ومستر إكس أخطر رجل في العالم.

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