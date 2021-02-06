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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: عقد الامتحان «التاريخى» لمزاولة الطب اليوم

السبت 06/فبراير/2021 - 03:17 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
سارة سعودي - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن انعقاد الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب، والذي يطبق على خريجي كليات الطب بجميع الجامعات المصرية، بداية من دفعة ديسمبر 2019، لأول مرة في تاريخ مصر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع عن كثب عملية سير الامتحان مع غرفة العمليات المركزية المنعقدة، اليوم، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، برئاسة الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، وتضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية، للوقوف على أي تحديات قد تواجه الخريجين خلال أداء الامتحان والعمل على حلها فورًا، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي استفسارات وشكاوى الطلبة من خلال غرف العمليات الفرعية المنعقدة بجميع المحافظات وتضم ممثلين من كل الجهات المعنية.

وأضافت أن الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطبي يُعقد لأول مرة في تاريخ مصر، ويشترط للقيد لأول مرة في سجلات وزارة الصحة أن يجتاز الطبيب الامتحان وأن يتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019، وذلك بهدف التأكد من أن الخريجين مؤهلين لبدء ممارسة مهنة الطب، وكذلك التأكد من حصولهم على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة الطب، في إطار الحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشيرًا إلى التعاون مع هيئة التدريب الإلزامي، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة المصري لإتمام جميع الإجراءات الخاصة بعقد الامتحان.

وتابعت أن آلية عقد الامتحان تتضمن قيام الطبيب الخريج بتسجيل الدخول على المنصة الإلكترونية على الرابط التالي: (https:emle.academyindex.phpapplication)، عن طريق تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، وإدخال بياناته على المنصة الإلكترونية للامتحان ويتم مطابقتها بقاعدة البيانات المسجلة على المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى استخدام بصمة التعريف بالوجه للتأكد من شخصية الطالب خلال المدة الزمنية المحددة لإتمام الامتحان، كما تحتوي المنصة على نظام مراقبة إلكتروني طوال مدة الامتحان.

وأوضحت أن الخريج يؤدي الامتحان "On Line" من خلال جهاز كمبيوتر أو حاسوب شخصي "lap top" فقط، حيث تكون مدة الامتحان 3 ساعات، ويتكون من 100 سؤال اختيار من متعدد، ويشمل الامتحان التخصصات الطبية الخمس وهي "الجراحة العامة، طب الأطفال، الباطنة، طب الطوارئ، النساء والتوليد"، كما يشمل بعض الأسئلة عن طرق مكافحة العدوى، وعلم الأوبئة، والرعاية الصحية، وسلامة المريض، وقوانين وآداب وأخلاقيات المهنة، لافتًا إلى أن أسئلة الامتحان موحدة على مستوى الجمهورية بنماذج مختلفة لكل خريج، مما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.

ولفتت إلى أنه كانت قد تمت إتاحة 10 نماذج من الامتحانات التدريبية على المنصة الإلكترونية بواقع 100 سؤال لكل نموذج على مدار أشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2020، وذلك لتأهيل خريجي كليات الطب لدخول الامتحان النهائي لترخيص مزاولة مهنة الطب.

وذكرت أنه تم أيضًا إجراء 3 تجارب عملية بنظام المحاكاة الفعلية للامتحان خلال شهر يناير الماضي، وبلغت نسبة تسجيل للخريجين لأداء الامتحانات التجريبية 99 % من المستهدفين، بهدف الوقوف على التحديات التي قد تواجه الخريجين أثناء أداء الامتحان والعمل على حلها فورًا، وكذلك اختبار المنصة الإلكترونية للامتحان، فضلًا عن تهيئة الخريجين علميًا على نظام الامتحان النهائي.

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