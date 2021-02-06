رفع 1220 طن قمامة بالشرقية

قامت وحدة التدخل السريع في الشرقية بإشراف العميد علاء الشعراوي، المشرف العام على الحملات الميكانيكية، برفع 1220 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمدينه القرين على مدار ثلاثة أيام، تمهيدًا لإنشاء نقطة وسيطة حديثة على مساحة فدان.وأوضح المهندس محمد صلاح، رئيس وحدة التدخل السريع، أنه تم تجنيب 3600 طن قمامة بواقع 160 نقلة من النقطة الوسيطه بمركز مشتول السوق لتهيئة جزء من الأرض لإنشاء مصنع تدوير قمامة داخل النقطة، للاستفادة من هذه الكميات وتدويرها داخل المصنع حال تشغيله.وأشار إلى أن الغرض من تحديث النقط الوسيطة وإنشاء مصانع التدوير هو خلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة لتفريغ النقط الوسيطه ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.