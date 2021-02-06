بوابة الحكومة المصرية.. الكشف عن مخالفات المرور الكترونيا

، حيث يتجنب العديد منهم الذهاب إلى مقر وزارة الداخلية نظرًا لما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، وذلك لاتخاذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس. وننشر لكم بـ«الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 6 - 2 - 2021 بوابة الحكومة المصرية.. الكشف عن مخالفات المرور ألكترونيا من خلال الرابط التالي: www.egypt.gov.eg

خدمات بوابة الحكومة المصرية



2 - خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الالكترونى للضرائب.

3 - تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

4 - بوابة المشتريات الحكومية.

5- الخرائط الحكوميه.

6 - وظائف حكومية شاغرة.

7 - خدمات نيابات المرور.

8 - خدمات القنصليات بالخارج.



خدمات تقدم من خلال الأنترنت عبر موقع وزارة الداخلية الالكترونية 1 - خدمات الوثائق الشخصية.2 - خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الالكترونى للضرائب.3 - تسجيل قراءة عداد الكهرباء.4 - بوابة المشتريات الحكومية.5- الخرائط الحكوميه.6 - وظائف حكومية شاغرة.7 - خدمات نيابات المرور.8 - خدمات القنصليات بالخارج.

وننشر لكم خدمات موقع وزارة الداخليه الالكترونية والتي تتعدد فيما يلي: -

1 - شهادة ميلاد.

2 - شهادة ميلاد أول مرة.

3 - قيد وفاة.

4 - وثيقة زواج.

5 - وثيقة طلاق.

6 - قيد عائلي مميكن سابقا.

7 - قيد فردي.

8 - بطاقة رقم قومي.

9 - كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

10 - شراء استمارة رقم قومي.

11 - استعلام عن خدمات الأحوال المدنية.

12 - صحيفة حالة جنائية.

13 - استعلام صحفية حالة جنائية.

14 - تجديد تصريح عمل.

15 - بدل فاقد تصريح عمل.

16 - شهادة مخالصة.

17 - استعلام تصاريح العمل.



الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر

1 - تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية www.egypt.gov.eg

2 - اختيار من الخدمات الإلكترونية المرور.

3 - اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تريد الاستعلام عنها.

4 - تظهر نافذة فيها ثلاث اختيارات:- (مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات).

5 - اختر خدمة مخالفات رخص المركبات.

6 - تنقل إلى صفحة إدخال البيانات.

7 - ادخل رقم اللوحة المرورية.

8 - اضغط استعلام المخالفات المرورية.



خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

لكي يتمكن قائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة يجب الدخول أولا على موقع وزارة الداخلية.

1 - كتابة رقم الرخصة.

2 - كتابة نوع الترخيص.

3 - تدوين المحافظة.

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