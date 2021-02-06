اليونان تطالب الحكومة الليبية بطرد الميليشيات فورًا

طالبت وزارة الخارجية اليونانية الحكومة الليبية المؤقتة، بطرد الميليشيات الأجنبية من البلاد على الفور، وفقا لما نقله موقع كاثمريني اليوناني.وقالت الخارجية، في بيان لها، "نأمل أن يكون تعيين المجلس الرئاسي الانتقالي، حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، مساهمة حاسمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة بشكل عام، ونتطلع إلى إقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية على أساس القانون الدولي".وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن انتخاب حكومة ليبية موحدة جديدة خطوة مهمة نحو السلام في بلدنا المجاور، مضيفا مبروك للقيادة الجديدة ويجب على جميع الأطراف دعم العملية نحو انتخابات ديمقراطية وحرة في ديسمبر، وفقا للموقع اليونانى.وأضاف ميتيوتاكيس أن بلاده تتطلع إلى إقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة بمجرد توليها السلطة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على أساس القانون الدولي.