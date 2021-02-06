رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تطالب الحكومة الليبية بطرد الميليشيات فورًا

السبت 06/فبراير/2021 - 03:22 م
الميليشيات
الميليشيات
مروة عنبر
طباعة
طالبت وزارة الخارجية اليونانية الحكومة الليبية المؤقتة، بطرد الميليشيات الأجنبية من البلاد على الفور، وفقا لما نقله موقع كاثمريني اليوناني.

وقالت الخارجية، في بيان لها، "نأمل أن يكون تعيين المجلس الرئاسي الانتقالي، حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، مساهمة حاسمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة بشكل عام، ونتطلع إلى إقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية على أساس القانون الدولي".

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن انتخاب حكومة ليبية موحدة جديدة خطوة مهمة نحو السلام في بلدنا المجاور، مضيفا مبروك للقيادة الجديدة ويجب على جميع الأطراف دعم العملية نحو انتخابات ديمقراطية وحرة في ديسمبر، وفقا للموقع اليونانى.

وأضاف ميتيوتاكيس أن بلاده تتطلع إلى إقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة بمجرد توليها السلطة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على أساس القانون الدولي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

«التعاون الدولي» تكشف تفاصيل تطور الدين العام حتى يونيو الماضي

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

المصيلحي: بدء عمل البورصة السلعية مع موسم القمح

الصور

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

سور المقام سبيل رواد آل البيت للاحتفال بمولد «علي زين العابدين» (حكاية صورة)

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الصين تضيف أكثر من 500 نوع إلى قائمة حماية الحياة البرية

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

عباس العقاد في عدد فبراير من نشرة «اعرف بلدك» بقصور الثقافة

«ذكر شرقي منقرض» فى طبعة ثالثة عن الشروق

60 عامًا على رحيل بيرم التونسى ببيت الشعر العربى

«التنسيق الحضاري» يكشف موعد الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة