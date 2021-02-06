الأسقفية تستأنف أنشطة «معًا من أجل مصر» بالإسكندرية

يواصل مشروع معا من أجل تنمية مصر نشاطه بيوم ثقافى فنى للشباب تم فيه تقديم عروض بانتومايم تحاكي كيفية تأثير المجتمع على الفرد بالسلب والإيجاب وتأثير الفرد فى المجتمع كما تم عرض فقرات غنائية وفيلم بنت مصرية أحد نواتج مبادرة مشروع معًا من أجل تنمية مصر.وذكرت الكنيسة الأسقفية التى ترعى المشروع فى بيان لها: لاقى فيلم بنت مصرية إعجاب الشباب الحاضرين حيث يتسق مع فكرة المباة التى ترعى عدم التمييز بين الشباب المسلم والمسيحى من خلال طرح الأعمال الفنية التى تناقش هذه القضية.من المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.ويهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.