محمد سليم شوشة يقدم قراءة نقدية لقصة «نوال» لـ بهاء طاهر

أشاد الناقد الدكتور محمد سليم شوشة، أستاذ الأدب بجامعة الفيوم، بعودة الكاتب الكبير بهاء طاهر بقصة جديدة بعد انقطاع دام لسنوات، قائلا: إن يستمر المبدعون الكبار في الكتابة أو يعود أحدهم إلى الإبداع مجددا فهو أمر يستحق الاحتفاء به، كل عمل إبداعي جديد ومهم ويمثل إضافة إلى أدبنا الصادق، الذي يحمل أبعادا ولمحات حقيقية ورؤية ما لواقعنا هو أمر مهم وإنجاز للمجتمع كله".وأضاف "وبشكل شخصي سعيد بعودة الكاتب الكبير بهاء طاهر إلى الكتابة عبر نص قصصي طويل، فهذا دليل على أنه قرر أن يكتب وأن يقول شيئا أو يضيف، لقد نطق مصرحا بأنه لا زالت لديه أقوال أخرى، والحقيقة هو من بدايته من ذلك النوع الذي لا يكتب لمجرد أن يكون متواجدا طوال الوقت أي لا يرغب في مجرد التواجد بل يكتب حين لديه بالفعل جديد يريد أن يوصله لقرائه أو يدونه".وخص شوشة "الدستور" بتقديم قراءة نقدية لقصة بهاء طاهر، والتي جاءت بعنوان "نوال"، قائلا: في قصة "نوال" هذه وهي قصة ثرية وذات لغة شعرية خاصة يشتغل على مقاربة حال حقيقية من الفجوة الزمنية والاغتراب الذي ربما يهيمن على مشاعر رجل عجوز يشعر أن العمر يهرب منه والزمن ينفلت إلى غير رجعة، والصحة تتهاوى بما لا يمكن المعاندة معه، فلا بد من الاعتراف بهذه الحال ومراجعتها أو مسائلتها ومسائلة الذات كذلك عما تبقى من حصيلة ومكاسب بعد رحلة العمر الطويل، فلم يجد غير الحب الحقيقي الذي هو الزاد الأبقى ليستمر مع الإنسان منغرسا في روحه حتى ولو أوشك على فقد الذاكرة وتلاشت التفاصيل، كل شيء يتلاشى ويضيع، العمل والوظيفة والترقي واللذة والمضاجعة ولا يبقى غير الحب.وأضاف: القصة من الناحية البنائية ذات لغة شعرية على قدر كبير من الثراء والتدفق العاطفي والشعوري وتدمج بين الحاضر والماضي في تقاطعات ونقلات وتحولات تصنع التشويق والمفارقات والاختلافت التي هي بالأساس مفارقات الحياة والممثل لجوهرها وطبيعتها، فأمام حركية الزمن تتغير أشياء كثيرة وإذا استمر الإنسان فإن كثيرا منه يتغير وتتغير كذلك الأماكن وهو ما قد يغذي مشاعر الاغتراب والحنين إلى الماضي والإيمان بحتمية الغياب والاقتناع بالموت وأهميته التي لا تقل عن أهمية الحياة.