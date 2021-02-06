لجنة العشر الليبية: مصرون على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اليوم السبت، ترحيبها بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة وتؤكد التزامها بوقف إطلاق النار.وأكدت اللجنة في بيانها الختامي لاجتماعها الثاني بمدينة سرت، على تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، مشددة على إصرارها في المضي قدما في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.وطالبت اللجنة مجلس الأمن والدول المشاركة في مؤتمر برلين بالضغط على المتدخلين في سحب مرتزقتها ومقاتليها من البلاد فورا، معلنة شروعها فعليا في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب بدءا من 10 فبراير تمهيدا لفتح الطريق الساحلي، وأن لجنتها المختصة بإخلاء خطوط التماس سوف تباشر مهامها في إعادت تمركز القوات بعد إنهاء عملية إزالة الألغام وفتح الطريق الساحلي.وكانت اللجنة شرعت مؤخرا، في تنفيذ قرارتها ضمن مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت عمليات تبادل للأسرى، إلا أن المليشيات تقف عثرة في تنفيذ بقية البنود خاصة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة.