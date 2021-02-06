معالم الإمارات تكتسي بالأحمر مع قرب وصول مسبار الأمل إلى المريخ (صور)

قبل 3 أيام من نجاح أول انطلاقة عربية نحو كوكب المريخ، أضاءت دولة الإمارات العربية العربية، أبرز معالمها بالون الأحمر احتفاءً بقرب وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول الكوكب الأحمر، والمقرر بتاريخ 9 فبراير الجاري.واستعدادًا لهذا الإنجاز العربي الأول من نوعه، نشرت وسائل الإعلام الإماراتية، العديد من صور معالم الدولة البارزة متزينة باللون الأحمر في دبي، الشارقة، الفجيرة، عجمان، ورأس الخيمة.ومن أبرز هذه المعالم؛ بيت الحكمة وجزيرة العلم وجزيرة مريم في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى جزيرة ياس في إمارة أبوظبي التي تواكب هذا الحدث الاستثنائي بتحويل مناطق الجذب الرئيسية في الجزيرة إلى اللون القرمزي.وانطلقت رحلة مسبار الأمل إلى المريخ في يوليو 2020، حيث ستعمل المركبة الفضائية على استكشاف الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وذلك لمدة سنة مريخية كاملة، ما يعادل 687 يومًا أرضيًا.واستغرقت رحلة مسبار الأمل، سبعة أشهر قطع خلالها 493 مليون كيلومتر نحو المريخ، تمهيدًا لبدء مهمته العلمية ذات الأهداف غير مسبوقة.