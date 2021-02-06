سيناريست «قبل الأربعين» يحتفل مع فريق العمل بفيلمه الجديد

احتفل السيناريست أحمد عثمان، السبت، مع صناع فيلم «قبل الأربعين» داخل إحدى دور السينما بالتجمع الخامس، مؤكدًا أنه وجميع فريق العمل سعداء بلقاء الجمهور ومشاهدة العمل معهم.وقالت الفنانة داليا مصطفى: "سعيدة وممتنة بردود أفعال الجمهور الإيجابية عن أدائي في العمل بتقديم محتوى جديد علىّ ولم أقدمه من قبل والذي أعود به للجمهور بعد فترة غياب طويلة".قالت الفنانة بسمة، في تصريحات اليوم إن السيناريست أحمد عثمان جمع بين الرعب والتشويق والإثارة ما بين سطور صفحاته داخل الحبكة التشويقية المثيرة متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، داعية لهم الحضور اليوم في بوينت 90 التجمع الخامس في التاسعة مساءً.