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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شريف البهي يطرح كليب «عالهادي» احتفالا بعيد الحب

السبت 06/فبراير/2021 - 02:38 م
شريف البهي
شريف البهي
دعاء عبد المقصود
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طرح المطرب الشاب "شريف البهي" بالتزامن مع الحتفال بعيد الحب أحدث كليباته بعنوان "عالهادي" علي جميع المنصات الإلكترونية، ومن المقرر عرض الكليب علي عدة منصات إلكترونية.

وأعرب المطرب شريف البهي، عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة (خطيرة)، والصدى الذي حققته الأغنية على السوشيال ميديا.

وأضاف "شريف" الكليب تم تصويره علي خلفية لونها أحمر تزامنًا مع عيد الحب وأتمني الكليب ينال إعجاب الجمهور.

والكليب من كلمات "محمد سامي"، وألحان "شريف البهي"، توزيع وإنتاج موسيقي: VEGA RECORDS (محمد سامي)، ومن إنتاج: Panda Media Agency، وإخراج هادي محمد.

يذكر أن آخر أعمال المطرب "شريف البهي" كليب (خطيرة) والذي حقق أعلي نسبة مشاهدات بعد عرضه علي منصات السوشيال ميديا.

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