نائب يطالب بالتحقيق في واقعتي إهدار للمال العام

طالب عضو مجلس النواب أحمد عثمان وزيرة الصحة بالتحقيق في واقعتي إهدار للمال العام "أمصال الانفلونزا واجهزة المناظير".وقال النائب احمد عثمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حفني جبالي ـ رئيس مجلس النواب:" علي الرغم من جهود القيادة السياسية الحثيثة علي التطوير ووضع صحة وحياة المواطن نصب عينها وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالثروة البشرية، إلا أننا صدمنا بأن شركة الامصال للقاحات التابعة لوزارة الصحة تنتج لقاحاتها بمصنع غير مطابق للاشتراطات الصحية، وهو ما يعد إهدارا للمال العام والعملات الأجنبية."تابع عضو مجلس النواب:" شركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة تعاقدت علي مصل الأنفلونزا علي ان يكون توريده في بداية موسم لقاح الأنفلونزا بشهر سبتمبر ويحق للشركة ارتجاع ما تبقي من المصل شريطة الا يتخطى مدة معينة من نهاية صلاحيته لان هذا الصنف قصير الصلاحية والتي تمتد لاحد عشر شهر تقريبا ".مضيفا:" نفاجأ بالشركة وقد استلمت الامصال في شهر نوفمبر اي في اواخر موسم تلقيح الأنفلونزاالموسمية، كما ان المصل المستلم بتواريخ صلاحية قديمة، فتخطت فترة الارتجاع المشروط بالمدة المحددة من تاريخ الصلاحية والاغرب ان هذا المصل ظهر كصنف متداول باقل من نصف سعره علي مواقع التواصل الاجتماعي بـ ٧٥ جنيها للحقنة بدلا من ١٦٥ من المسئول عن هذا الاهدار."قال عثمان بشأن واقعة الإهدار الثانية:" القيادة السياسية لم تؤخر جهدا في تلبية المطالب للأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وذلك لرفع مستوى مستشفيات وزارة الصحة"، مشيرا الي استيراد وشراء كميه كبيره من الأجهزة المخصصة لجراحات المناظير وخلافه ولم يتم استخدامها حتى الآن وتم تكهين تلك الأجهزة المشتراه بالعملة الصعبة وذلك بسبب برامج التشغيل ولغة الاستخدام وهي لغة غير معتاد إستخدامها (لغة روسي َاكراني)، ولم بتدريب الأطقم الطبية علي طريقة عملهاء".