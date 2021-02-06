مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الثاني بأسوان

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه من الطابق الثاني من إحدى العمارات بمدينة أسوان الجديدة، اليوم السبت، وتم نقله لمشرحة أسوان العمومية.وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع عامل يدعي '' محم. م. ع''، ويبلغ من العمر 18 عامًا، إثر سقوطه من الطابق الثاني من أحدى العمارات بمدينة أسوان الجديدة، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته، وتم نقله إلى المشرحه، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها.