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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على كلمات أغنية مجد القاسم «مش بخير» قبل طرحها

السبت 06/فبراير/2021 - 02:32 م
الفنان السوري مجد
الفنان السوري مجد القاسم
حسن أمين
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انتهى الفنان السوري مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "انا مش بخير " من كلمات أبانوب أسامة وألحان محمد صيام وتوزيع باسم منير.

ومن المقرر طرح الأغنية خلال أيام ع جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الموسيقيه وتعتبر بمثابة عودة قويه للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر مجد القاسم بتقديمها.

وتقول كلمات الأغنية:

انا مش بخير..
آنا جوه مني
حاجات كتيرة مكتفاني
في كوم وجع
وحاجات كتيرة معجزاني

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