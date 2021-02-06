تعرف على كلمات أغنية مجد القاسم «مش بخير» قبل طرحها
السبت 06/فبراير/2021 - 02:32 م
حسن أمينطباعة
انتهى الفنان السوري مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "انا مش بخير " من كلمات أبانوب أسامة وألحان محمد صيام وتوزيع باسم منير.
ومن المقرر طرح الأغنية خلال أيام ع جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الموسيقيه وتعتبر بمثابة عودة قويه للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر مجد القاسم بتقديمها.
وتقول كلمات الأغنية:
انا مش بخير..
آنا جوه مني
حاجات كتيرة مكتفاني
في كوم وجع
وحاجات كتيرة معجزاني
ومن المقرر طرح الأغنية خلال أيام ع جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الموسيقيه وتعتبر بمثابة عودة قويه للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر مجد القاسم بتقديمها.
وتقول كلمات الأغنية:
انا مش بخير..
آنا جوه مني
حاجات كتيرة مكتفاني
في كوم وجع
وحاجات كتيرة معجزاني