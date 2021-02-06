تعرف على كلمات أغنية مجد القاسم «مش بخير» قبل طرحها

انتهى الفنان السوري مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "انا مش بخير " من كلمات أبانوب أسامة وألحان محمد صيام وتوزيع باسم منير.ومن المقرر طرح الأغنية خلال أيام ع جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الموسيقيه وتعتبر بمثابة عودة قويه للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر مجد القاسم بتقديمها.وتقول كلمات الأغنية:انا مش بخير..آنا جوه منيحاجات كتيرة مكتفانيفي كوم وجعوحاجات كتيرة معجزاني