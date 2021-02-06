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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: الانتهاء من «تنفيذية» قانون المعاشات وإصدارها خلال أيام

السبت 06/فبراير/2021 - 02:30 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جار الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد تمهيدا لاستصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من إعفاءات الاشتراكات التأمينية في 14 فبراير الجاري، والتى بدأت 15 ديسمبر 2020 لجميع المؤسسات والشركات والافراد بنسبة إعفاءات بلغت 50%، موضحا أنه تم التفاوض مع الهيئات والمصالح الحكومية، والمؤسسات الصحفية لتسوية المديونيات المستحقة عليهم وللاستفادة بما قرره القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد من خلال المبادلة بالأصول، حيث تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، وحدد نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى وانطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، وانتهت في 14 ديسمبر، ووصلت بها نسبة الإعفاءات 70%.

وبلغ نمو حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من 90 مليار جنيه إلى نحو 322 مليار جنيه خلال الفترة 2014- 2020، كما ارتفع العائد على المحفظة الاستثمارية من 11.4 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه عن ذات الفترة.

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