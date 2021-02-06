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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد عباس يشارك في مسلسل «حرب أهلية»

السبت 06/فبراير/2021 - 02:29 م
محمد عباس
محمد عباس
دعاء عبد المقصود
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يشارك الفنان الشاب محمد عباس في مسلسل "حرب أهلية" أمام النجمة يسرا والمقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وانضم عباس لأسرة المسلسل مؤخرا وبدأ في تصوير دوره حيث يجسد خلال أحداث مسلسل "حرب أهلية" شخصية بائع في أحد محلات بيع الألعاب الإلكترونية.

وبدأ فريق عمل "حرب أهلية" التصوير في منطقة الشيخ زايد بعد عودة المخرج سامح عبد العزيز من أسوان، حيث كان يصور فيلمه الجديد "تماسيح النيل" هناك، في محاولة للانتهاء من العمل مع الأيام الأولى من شهر رمضان بعد تأخر بدء تصويره نسبيا.

ويواصل أحمد عادل مؤلف "حرب أهلية" كتابة الحلقات ويسعى لتسليم آخر الحلقات نهاية فبراير الجاري.

"حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا،  ويدور العمل فى إطار من الإثارة والتشويق.

مسلسل "حرب أهلية" تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته يسرا، جميلة عوض وخالد أنور، جميلة عوض وآخرون.

يشار إلى أن محمد عباس شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها "ظل الرئيس" مع الفنان ياسر جلال، "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، و"حكايات بنات".

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