مصادر: تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا.. وسرابيون السرياني لشرق النيل

كشفت مصادر كنسية مطلعة أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقر على أسماء أساقفة إيبارشيتى شرق النيل، وأبو قرقاص وذلك بعد تقسيمهم وانفصالهم عن إيبارشية المنيا.وقالت المصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور "؛ إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ أستقر على رسامة الانبا مكاريوس اسقفا علي إبراشية المنيا، والراهب القمص سرابيون السرياني اسقفا علي إبراشية شرق النيل، والقس ثاؤفيلس المحرقي اسقفا علي إبراشية ابو قرقاص.وتستقبل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في 7 مارس المقبل رسامات الأساقفة الجدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.