«منتج.. مخرج.. ومؤلف».. من هو هشام جمال الأكثر بحثا على جوجل؟

تصدّر اسم هشام جمال، محرك البحث جوجل، ضمن قائمة الأكثر بحثا لدى المصريين، وذلك عقب ظهوره في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي أمس، حيث تسلم جائزة هو وفريق عمل مسلسل "في بيتنا روبوت"، نظرا لما حققه المسلسل من نسب مشاهدة عالية.. فمن هو هشام جمال؟.- بدأ مشواره الفني حين بلغ من العمر 16 عامًا، في عام 2008، بالإنتاج الموسيقي.- أسس شركة "روزناما ريكوردز"، وأصبح أصغر منتج موسيقي على مستوى العالم.- أول أعمال هشام جمال الموسيقية كانت إنتاجه لأغنية "فيسبوكي" للفنان أحمد مكي.- هشام جمال هو أول من أنتج مسلسل وألبوم للفنانة دنيا سمير غانم.- تعاون هشام جمال بشركته مع عدد من المطربين الكبار أبرزهم أنغام.- بعدما أنتج مسلسل لهفة لدنيا سمير غانم أنتج مسلسل نيللي وشريهان في العام التالي.- أنشأ فريق غنائي باسم "بوي باند"، وهو أحد أعضائها وطرح أول أغنية للفريق بعنوان "عيشها بدماغك" عام 2014.- أخرج عام 2019 التيترات والأغاني الخاصة بمسلسل "بدل الحدوتة تلاتة".- صاحب فكرة مسلسلي "لهفة، وفي الـ لا لا لاند"، وكتب فكرة برنامج "تلاتة في واحد".- دخل التمثيل بتجسيد دور البطولة في مسلسل في بيتنا روبوت.- له الكثير من المواقف التي دعم بها ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث حقق أمنية الطفلة رحمة صاحبة الذراعين المبتورين، التي طلبت لقائه في برنامج واحد من الناس.