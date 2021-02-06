صرف 7 مليارات جنيه دفعة أخيرة من العلاوات الخمس في أبريل

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس، في الأول من أبريل المقبل، بقيمة 7 مليارات جنيه.وأعلنت الهيئة، إجراءات الحصول على الرقم التأميني عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي https:nosi.gov.egarServicesPagesQueryingGetInsuredDetails.aspxوعن خطوات الاستعلام أكدت الهيئة انها من خلال:-- الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.- اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام على الرقم التأميني.- تسجيل البيانات الأساسية: الرقم القومي، الاسم الأول للأم.-- وضع علامة صح في المربع أنك لست برنامج روبوت.وفي سياق متصل، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الأحد، صرف معاشات شهر فبراير لمستحقي الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.