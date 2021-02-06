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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)
السبت 06/فبراير/2021 - 02:23 م
مولد علي زين العابدين
أريج الجيار- زينب صبحي
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