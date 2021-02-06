إصابة سائق في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي القديم بالمنيا

أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة محملة بالغاز بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم الدفع بونش لرفع السيارة وتسيير حركة المرور بالطريقكان اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 2543 ن ر ج نقل، محملة بالغاز، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام كمين البرشا بمركز ملوي جنوب المحافظةأسفر الحادث عن إصابة عليوة نادي شحاتة، 50 سنه، سائق، ومقيم مركز أبوقرقاص وتم نقل المصاب الي مستشفي ملوي العام، وتم الدفع بونش،لرفع السيارة لتسيير حركة المرور بالطريق ورفع آثار الحادثتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق