«اشتروني عمر يوم تكسبوا والخير يدومة ندوة إرشادية ببيطري المنوفية

أطلقت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، تنفيذ حملة حملة بيطرية بمركز السادات، بعنوان "اشتروني عمر يوم تكسبوا والخير يدوم" لتوعية إرشادية وزيارة الى قرية كفر داوود لإرشاد المواطنين وتشجيعهم بتربية الكتاكيت عمر يوم، لاسترجاع الدور الاقتصادى للقرية المصرية وتنمية الثروة الداجنة باسلوب علمي صحي.كما نفذت المديرية لجنة مشتركة من الوقاية والارشاد البيطرى لمتابعة أعمال التحصين بمركز قويسنا.فى أول يوم من أيام الحملة القومية الاولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع قامت لجنة من الطب البيطرى،بمتابعة اعمال التحصين بمركز قويسنا للوقوف الميداني على اعمال التحصين وتذليل كافة المعوقات ان وجدت.والجدير بالذكر أنه تم تأمين كافة مستلزمات عملية التحصين وتقوم كافة الادارات البيطرية بتنفيذ تعليمات الدكتور طعادل عبدالمنعم محمد وكيل الوزارة مديرمديرية الطب البيطرى بالمنوفية من الاهتمام بتقديم خدمة بيطرية تميزة للمواطنين بمحافظة المنوفية.